Messina, l'iscrizione è più vicina. Manca ancora l'ufficialità, ma alcuni atti già completati

Manca ancora l'ufficialità che arriverà entro le 23.59, ma le nubi sull'Acr Messina pian piano vanno diradandosi. Il presidente Sciotto proprio in queste ore potrebbe aver formalizzato l'iscrizione. L'attesa maggiore era per il pagamento degli stipendi arretrati e alcuni giocatori - secondo indiscrezioni - dovrebbero aver ricevuto i bonifici. A questi vanno poi aggiunte la domanda d’iscrizione, corredata dalla tassa da 60mila euro e la fideiussione (che pare assicurativa) da 350mila. Tutto sembra volgere al bello, ma è chiaro che solo l'ufficialità servirà a cristallizare le posizioni e quanto filtrato in queste ultime ore. Poi in caso di iscrizione occorrerà superare la verifica da parte della LegaPro per ottenere il via libera.

Una volta iscritta la squadra bisognerà capire cosa accadrà: Sciotto continuerà da solo? Aprirà ad altri con un nuovo socio o apparato operativo (si vocifera di un ritorno di Antonio D’Arrigo come dg e la permanenza di Ezio Raciti in panchina)? Oppure riprenderanno immediatamente le trattative per una cessione, con le piste che portano a Manuele Ilari (si è discusso di un supporto in quota di minoranza) o all'imprenditore di origini siciliane Fabrizio Mannino, che domani potrebbe nuovamente essere in città. Tutto da decifrare. Certamente il presidente Sciotto, se fosse confermata l'iscrizione, dimostrerebbe ancora una volta di essere il primo tifoso dell'Acr Messina. Quindi il rebus sul futuro, ma a breve tutto potrebbe apparire più chiaro.