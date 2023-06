Il Messina tira un sospiro di sollievo: l'ultimo documento è arrivato, iscrizione fatta

Fumata bianca per il Messina, che ha presentato la richiesta d’iscrizione alla prossima Serie C. Per il secondo anno di fila, nonostante l’annunciata volontà di passare la mano, ribadita anche a ridosso delle scadenze, il presidente Pietro Sciotto ha dato il via libera a definire la pratica, inviata prima del gong in Lega Pro. Bisogna solo vedere se tutto l’incartamento risulterà regolare. I pagamenti arretrati erano stati effettuati nel pomeriggio con i bonifici, così come la società aveva già la fideiussione assicurativa: manvaca solo un documento fiscale, dei revisori dei conti, che è arrivato in tarda serata, in tempo per la trasmissione alla Lega.

Il cuore ha prevalso sulla ragione, la volontà di non chiudere nel peggiore dei modi questa esperienza ha avuto la meglio sulla delusione per una contestazione ritenuta ingenerosa, per mesi duri e un contesto tutt'altro che unito. E alla fine, dopo la salvezza ottenuta lo scorso 13 maggio contro la Gelbison ai playout, la proprietà attuale ha fatto la propria parte, dando valore e seguito ai sacrifici fin qui profusi nei sei anni al timone. E accelerando proprio a ridosso del gong. Sul piano della comunicazione, nessuna nota ufficiale dell’Acr (la proprietà non ha dato disposizioni all’ufficio stampa fino a tarda sera), che probabilmente nei prossimi giorni convocherà una conferenza stampa cosicché Sciotto possa chiarire quali siano stati i motivi del ripensamento.

Il futuro

Nei giorni scorsi ci sarebbero stati nuovi contatti sia con Manuele Ilari (per un eventuale ingresso in minoranza) che con Fabrizio Mannino. Quest’ultimo dovrebbe tornare oggi in città e potrebbe tentare nuovamente di raggiungere un accordo per il passaggio di mano, visto che ora è alle spalle anche il nodo relativo alle garanzie pre-iscrizione, dunque sarebbe più facile, volendolo, trovare un’intesa sul piano economico, con date certe sui pagamenti da effettuare per formalizzare il closing. In alternativa, si aprirebbero le porte allo “Sciotto 7.0”, con una struttura che potrebbe avere al proprio interno Antonio D'Arrigo come dg, Pippo Bonanno come ds e la conferma di mister Ezio Raciti in panchina. Intanto è stato cruciale superare lo scoglio più importante, il resto si vedrà.