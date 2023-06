Cessione Acr Messina, la chiusura del passaggio tra Sciotto e Mannino slitta ancora

Non si è ancora arrivati all’attesa fumata bianca nella trattativa per la cessione del Messina. Dopo l’intesa di massima raggiunta tra l’imprenditore Fabrizio Mannino e il presidente Pietro Sciotto, sono proseguite le interlocuzioni anche ieri ma non sembrerebbero essere stati chiariti tutti i dettagli dell’operazione, così non sono giunte formalizzazioni né ufficializzazioni.

Insomma, giornata interlocutoria, quella di ieri, perlomeno sul piano dell'approdo al closing. Sottotraccia consulenti in azione, priorità alla definizione di una bozza di preliminare, ma ci sarebbero ancora alcuni aspetti da concordare e che avrebbero diluito ulteriormente i tempi. Nodi che vanno sciolti e finché ciò non avverrà, bisogna mantenere i piedi per terra e affrontare con equilibrio tutta la vicenda.

Bocche cucitissime Il patto di riservatezza in questo momento ha un peso maggiore anche delle fasi precedenti, perché un dettaglio può fare saltare tutto o portare alla fumata bianca. Ecco perché si evitano comunicazioni con l’esterno. Le fughe di notizie, più o meno veritiere, che poi rimbalzano all’impazzata sui social, vanno maneggiate con cura. Nessuno parla e parlerà più fin quando non vi sarà una chiusura definitiva del cerchio, questa è la linea condivisa tra le parti. Che in questi giorni hanno avuto fasi di alti e bassi nei rapporti, seppur la volontà manifestata si stata sempre quella di arrivare alla fine a una buona riuscita della trattativa.

Altri interessi

Mannino ieri ha incontrato nuovamente il sindaco Federico Basile, più per gli affari di differente natura che starebbe pianificando sul territorio che per discutere del futuro calcistico, visto che il compito di mediazione del primo cittadino di fatto si è risolto con l’intermediazione che ha preceduto i nuovi contatti diretti.

L’operatore di origini siciliane rimarrà ancora in città per continuare a seguire in prima persona tutto ciò che sta provando a realizzare tra città e provincia, mantenendo i contatti coi partner privati e pubblici che potrebbero accompagnarlo in queste iniziative in cantiere.

Stadio e iscrizione

In tema strettamente Acr, passi avanti sono stati fatti nella procedura d’iscrizione al prossimo campionato. Scade oggi il termine per comunicare la disponibilità dell’impianto sportivo alla Lega Pro: avuto il nulla osta dal sindaco Federico Basile, il segretario Alessandro Failla lo trasmetterà agli uffici competenti dopo avere ottenuto l’ok dalla Questura. Nei prossimi giorni lo stesso Failla sarà in prima linea per completare l’incartamento relativo alla partecipazione al prossimo torneo di terza serie, con tutti i documenti contabili che accertano la regolarità finanziaria del club e le garanzie a copertura.

Si va avanti quindi e questo, in qualche modo, rassicura tutti coloro che temevano potesse essere messo a repentaglio il professionismo. Però, ovviamente, molto è legato a quale sarà il progetto sportivo che verrà seguito, cioè se inizierà l’era Mannino o sarà ancora Sciotto, nonostante l’annunciato disimpegno, a proseguire in un clima che rischia di essere però totalmente turbolento e instabile.