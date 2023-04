Messina, scoppia la pace: Raciti resta in sella

Tutto rientrato tra mister Ezio Raciti e la proprietà del Messina. A chiudere la frattura degli ultimi giorni, l’incontro di ieri mattina tra l’allenatore e il presidente Pietro Sciotto, avvenuto, secondo quanto raccontato dai canali ufficiali del club, in un clima «cordiale e propositivo».

Tregua giusta, necessaria per il bene comune rappresentato dalla salvezza del Messina, che deve venire prima di ogni cosa in questo momento. Messi da parte i malumori recenti e le scintille successive al pareggio di Taranto, niente di smentito ma ricatalogato come «serie di equivoci». Dopo il confronto, a parlare per chiudere definitivamente il caso, è stato lo stesso Raciti dopo aver diretto l’allenamento al “Franco Scoglio”: «Non volevo nel modo più assoluto creare turbative di alcun genere specialmente in un momento così delicato della stagione - ha detto in principio -. Con il presidente ci siamo confrontati in assoluta serenità. Ho visto un uomo che, seppur amareggiato per il mancato raggiungimento della salvezza diretta, era abbastanza determinato a lottare per un obiettivo che meritiamo ampiamente per quanto espresso nel girone di ritorno. Mi rendo conto che una serie di equivoci hanno innescato delle reazioni negative e l’incontro odierno non solo ha fugato ogni dubbio ma ha rafforzato il rapporto di rispetto e stima reciproca. Desidero ringraziare i calciatori che in questi giorni hanno dimostrato ancora una volta di essere uomini veri e insieme a loro, allo staff tecnico e a tutti i dirigenti e collaboratori, lavoreremo al meglio in vista di questo doppio confronto. Per ultimo, ma non meno importante, desidero chiedere scusa ai tifosi e a tutti gli appassionati per questi giorni vissuti in un clima turbolento. È proprio a loro che rivolgo il mio ringraziamento per il supporto fornito in tutte le gare. Loro sì che hanno sempre vinto. E noi vorremmo vincere come loro e insieme a loro».

Orari delle partite

Intanto, a seguito della riunione organizzativa tenutasi tra la LegaPro, Messina e Gelbison, sono stati definiti date ed orari delle due gare di play out. Le partite sono organizzate direttamente dalla LegaPro, non sono quindi validi abbonamenti, accrediti, omaggi e pass stagionali rilasciati dalle singole società. La gara d’andata è stata programmata per sabato 6 maggio ad Agropoli con inizio alle ore 15. I biglietti per il settore ospiti riservati ai tifosi del Messina saranno 800 al costo di 12 più diritti di prevendita, acquistabili attraverso il circuito “postoriservato” e nei punti vendita autorizzati.

La gara di ritorno è prevista per sabato 13 maggio, con inizio alle ore 15. I prezzi dei biglietti saranno i seguenti: curva Sud 10 euro, da 7-14 anni 5 euro, ragazze e donne 5 euro, over 65 a 8 euro. Tribuna A intero 20 euro, ridotto 7-14 anni euro 10. Settore ospiti biglietto intero 12 euro.

