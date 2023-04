Messina, il tecnico Raciti non si presenta all'allenamento e si dimette

Ripresa degli allenamenti per il Messina, in vista dei play-out contro la Gelbison, senza il suo tecnico Ezio Raciti (presente al Franco Scoglio ma rimasto negli spogliatoi) che domani presenterà le sue dimissioni che, al momento, sembrano irrevocabili. Un fulmine a ciel quasi sereno visto che negli ultimi tempi il clima intorno alla squadra non era più quello che gli aveva consentito la rimonta in classifica.

L'esperto allenatore nelle ultime gare era stato fatto oggetto di critiche. A far traboccare il vaso, la prestazione della sua squadra nell'ultima partita della regular season a Taranto conclusa sullo 0-0 con un rigore fallito, un punto non sufficiente per raggiungere la quota per la permanenza diretta.

Le critiche mosse, tuttavia, sono ritenute dall'allenatore ingenerose in virtù di un ruolino straordinario nel girone di ritorno. Sotto la gestione Raciti, infatti, il Messina, da ultimo in classifica con soli 11 punti, e staccatissimo dalla salvezza diretta, ha totalizzato 30 punti in 18 partite del girone di ritorno, con una media 1, 66 più da play-off che da zona retrocessione e mostrando una fase difensiva ( soli 13 gol subiti) al livello del Catanzaro che ha vinto il torneo. Non proprio l'atmosfera giusta per preparare la doppia sfida più importante dell'anno. La palla passa adesso al presidente Pietro Sciotto che potrà accettare le dimissioni oppure respingerle se, invece, riterrà fruttuoso il lavoro del tecnico etneo che già nella passata stagione aveva guidato il Messina alla salvezza.

