Il playout Gelbison-Messina si giocherà alle 15: manca solo ok della Lega

Ripresa della preparazione nel pomeriggio per il Messina in vista dei play-out contro la Gelbison, in programma sabato 6 maggio ad Agropoli con ritorno al Franco Scoglio il 13, date che non dovrebbero subire variazioni come assicurato in mattinata durante la riunione operativa in via telematica tra le due società che hanno trovato l'intesa di massima. Sono 800 i biglietti messi a disposizione per i tifosi giallorossi.

Le gare, in attesa dell'ufficialità che arriverà dalla Lega, si dovrebbero disputare entrambe alle 15, venendo così incontro alla richiesta dei tifosi giallorossi che potranno raggiungere comodamente in treno il centro campano in orario consoni. Il Messina, com'è noto, non avrà per squalifica Celesia, fermato per tre giornate dal giudice sportivo a causa dell'espulsione rimediata a Taranto, ma i giorni che separano dalla prima partita dovrebbe consentire al tecnico Ezio Raciti di recuperare tutti gli altri indisponibili, compresi Ragusa ed Helder Baldè. Più delicate, invece, le posizioni di Mallamo e Versienti, il primo con un problema all'inguine, il secondo con una seria distorsione alla caviglia.

