Il Messina a Taranto con la carica dei cinquecento

Pronti a partire. I tifosi del Messina si stanno organizzando per essere presenti allo stadio “Iacovone” di Taranto e sostenere la squadra in una partita che può essere decisiva nella corsa alla salvezza diretta. Già oltre 200 biglietti “staccati” sui 500 messi a disposizione dalla società pugliese, dopo il via libera giunto dagli organi di sicurezza (e il conseguente divieto di trasferta per i sostenitori del Catania, impegnato domani alle 15 sul campo del Real Aversa). Gruppi organizzati e “semplici” sostenitori (costo del settore ospiti 11 euro, acquisto possibile fino alle 19 di oggi) vogliono essere vicini all’undici guidato da Ezio Raciti che, vincendo, dovrebbe poi sperare che l’Andria non vinca a Latina per potere brindare alla permanenza in terza serie (salvo rivoluzioni nei ricorsi di Viterbese e Monterosi, che potrebbero cambiare le carte in tavola). Un mini-esodo, si spera quanto più partecipato possibile, per fare in modo che i peloritani in campo possano avere una marcia in più, “sfruttando” anche a proprio vantaggio il fatto che la Curva Nord tarantina continuerà a disertare in contestazione totale contro l’attuale proprietà, fregandosene della salvezza già raggiunta, della possibilità di arrivare ai playoff e anche degli appelli lanciati dall’ex col dente avvelenato Ezio Capuano.

Per quanto riguarda l’undici che scenderà in campo, il grande dubbio riguarda la presenza o meno del capitano Nino Ragusa. Il classe 1990, uscito anzitempo contro la Juve Stabia per un problema all’inguine, si sta gestendo e verrà rischiato solo le sue condizioni lo permetteranno davvero. Anche perché, in caso di playout, non si può arrivare al punto di non potere contare sulla sua qualità ed esperienza nel leggere i momenti e le situazioni di gioco. Per il resto, un po’ come successo domenica scorsa, lo staff tecnico sceglierà valutando gli atleti a disposizione in base alle migliori condizioni psico-fisiche.

Baldé è pienamente recuperato e dovrebbe comparire tra i titolari, ma è vivo il ballottaggio con Ferrara per affiancare Ferrini, match winner nell’ultimo turno. Per il resto, Celesia tornerà a sinistra in difesa. Davanti Perez, Balde e Kragl intoccabili. In mezzo due maglie per tre contendenti: Mallamo, Fiorani e Fofana.

I precedenti narrano di uno score discreto dei peloritani a Taranto, ma in questa occasione, come detto, servirà puntare al massimo. Bottino pieno che il Messina ha ottenuto solo due volte nelle 22 gare disputate in Puglia. Le vittorie siciliane risalgono alle stagioni 1957/58 e 1959/60, mentre nel complesso sono arrivati undici pareggi e nove vittorie locali. L'ultimo duello è finito senza vincitori, 0-0, il 5 dicembre del 2021: in quella partita, sulla panchina dell'Acr, c'era proprio Ezio Capuano.

