Messina, il coraggio di chi ci crede. La sentenza sulla Viterbese a dopo l'ultimo turno?

Sembrava potesse essere martedì il giorno della sentenza del Collegio di garanzia del Coni sulla penalizzazione (-2) inflitta alla Viterbese, ma non è stato così. E a questo punto potrebbe slittare a dopo l'ultima giornata di campionato in programma domenica. Quella decisiva per alcuni importanti verdetti: chi andrà ai playoff, chi verrà retrocesso e chi dovrà provare a salvarsi attraverso i playout. Corsa per la permanenza che vede coinvolto anche il Messina e non avere già oggi le idee chiare sulla restituzione o meno dei punti alla squadra laziale (così come al Monterosi), fa tutta la differenza del mondo.

Attenzione, potrebbe pure non farla. Se, infatti, la Viterbese non dovesse vincere con la Virtus Francavilla e l’Andria dovesse racimolare punti sul campo del Latina, la Viterbese sarebbe direttamente retrocessa, anche con la restituzione dei due punti. Discorso diverso, invece, per il Monterosi, che con il recupero dei punti potrebbe (eventualmente) cambiare la griglia dei playoff, qualora dovesse ritrovarsi a giocarli. Certo non la migliore situazione possibile, per tutte le formazioni invischiate nella lotta per non abbandonare la terza serie. Giocare, magari raggiungere l’obiettivo e poi chissà vederlo riscritto o stravolto dai tribunali dopo la chiusura delle ostilità sportive. Ma tant’è...rischia di succedere in Serie A, figuriamoci quanto possa interessare in C.

Intanto cresce l'attesa nella tifoseria biancoscudata verso la trasferta dello "Iacovone". Si attende l'avvio del prevendita per capire quali saranno le indicazioni per l'acquisto dei biglietti. Visti i profili di rischio della gara è stato disposto l'impiego di un adeguato numero di steward e il rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio. Mentre ai residenti della provincia di Messina sarà concessa la vendita esclusivamente nel settore ospiti. Lo “zoccolo duro” che ha seguito i peloritani ovunque sarà presente, come in tutta la stagione. I club organizzati proveranno però a coinvolgere quanto più gente per fare sentire forte il sostegno della piazza alla squadra, che da mesi lavora per raggiungere un obiettivo che, solo guardando allo scorso gennaio, pareva del tutto insperato. Ed anche per questo che tutto l’ambiente dovrà provare a spingere, cercando di sostenere chi scenderà in campo verso l’ultimo sforzo. Perché il professionismo è un patrimonio comune e rappresenta il primo passo per costruire un futuro si spera migliore.

Il gruppo, che ieri si è allenata allo stadio “Franco Scoglio”, prova a isolarsi da tutto e trovare la giusta concentrazione in vista di una sfida che potrebbe valere una stagione. Andranno valutate le condizioni di Nino Ragusa, così come quelle di Helder Baldé. Dovrebbe essere confermato in difesa Ferrini, che ha fatto molto bene nell’ultima uscita stagionale. Da valutare invece chi giocherà in mediana tra Mallamo, Fofana e Fiorani.

