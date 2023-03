Il Tribunale federale penalizza il Monterosi: -2. Il Messina sorride ma...

La Federcalcio ha reso noto che "il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il Monterosi Tuscia Fc (Girone C di Serie C) con 2 punti di penalizzazione in classifica (passa da 36 a 34) da scontare nella corrente stagione sportiva. La società laziale era stata deferita su segnalazione della Covisoc per il mancato versamento, entro il termine del 16 dicembre 2022, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022".

Cosa cambia per il Messina

Se da un lato i giallorossi guadagnano due punti sulla diretta concorrente, dall'altra viene meno il fattore classifica avulsa che, prima della sentenza, vedeva il Messina a 36 insieme a Monterosi e Gelbison. Stando così le cose, il Messina perde una posizione (da 16esima a 17esima) perché la squadra di Raciti è in svantaggio nella differenza reti con la stessa Gelbison.

© Riproduzione riservata