Messina, punticino in rimonta contro il Monterosi. Zuppel risponde a Piroli

MONTEROSI-MESSINA 1-1

MARCATORI: 13’ st Piroli (Mo), 23’ st Zuppel (Mes).

MONTEROSI (3-4-2-1): Forte 5.5; Tartaglia 6 (32’ st Della Pietra sv), Giordani 6, Piroli 7; Verde 6 (39’ st Bittante sv), Parlati 6 (39’ st Santoro sv), Lipani 5.5, Di Renzo 6 (39’ st Burgio sv); Vitali 6 (20’ st Tonin 5.5), Di Paolantonio 4.5; Costantino 6.5. A disp.: Alia, Di Francesco, Tolomello. All.: Menichini 6.

MESSINA (4-2-3-1): Fumagalli 6; Berto 5.5 (19’ st Versienti 6), Trasciani 5.5, Ferrara 5, Celesia 6; Mallamo 5.5 (19’ st Zuppel 6.5), Fofana 4.5; Kragl 5 (14’ st Konate 6.5), Marino 5 (1’ st Fiorani 6), Ragusa 5 (14’ st Baldé 6); Perez 6. A disp.: Lewandowski, Balde, Iannone, Ortisi, Curiale, Ferrini. All.: Raciti 6.

ARBITRO: Vergaro di Bari 4.5.

Guardalinee: Barcherini-Scardovi.

Quarto Ufficiale: Criscuolo.

NOTE: spettatori 400 circa (un centinaio gli ospiti). Espulsi: al 38’ pt Fofana (Me) e Di Paolantonio (Mo) per reciproche scorrettezze. Ammoniti: Vitali (Mo), Kragl (Me), Parlati (Mo), Menichini (Mo), Di Renzo (Mo), Fiorani (Me), Konate (Me), Trasciani (Me), Giordani (Mo). Angoli: 7-3 per il Monterosi. Recupero: pt 1’, st 4’.

Il Messina non va oltre il pari a Viterbo contro il Monterosi al termine di una partita poco spettacolare, viziata anche dalla doppia espulsione sul finire di primo tempo (38') di Fofana e Di Paolantonio per reciproche scorrettezze. I laziali trovano il vantaggio al 13'st, quando Costantino una delle tante palle lunghe che gli arrivano addosso, trova l'accorrente Piroli che superare Ferrara sul controllo e infila Fumagalli. Gli ospiti reagiscono e trovano il pareggio esattamente dieci minuti dopo, con il neo entrato Zuppel abile a sfruttare la respinta del palo su conclusione di Konate toccata da Forte, per calciare a botta sicura e fare 1-1 per la sua prima rete stagionale. In classifica i peloritani accorciano a -5 dalla salvezza diretta, visto che la Gelbison viene battuta in casa del Pescara. Adriatici di Zeman che saranno i prossimi avversari dei peloritani, mercoledì al "Franco Scoglio".

