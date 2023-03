Messina, clamoroso epilogo al "The Combat show": il fighter non si presenta

Clamoroso epilogo al "The Combat show", andato in scena ieri pomeriggio al PalaRescifina di Messina e che vedeva come match clou, l'incontro che metteva in palio il titolo italiano master K1 77kg. Uno dei fighter, infatti, ha dato buca, non presentandosi all'appuntamento. Cioè Stefano Lentini.

A raccontare l'accaduto, lo sfidante Ivan Sidoti: "E' successa una delle cose più tristi della mia carriera sportiva - ha detto il campione messinese -. La delusione è tanta e pesa ancor di più a fronte di mesi e mesi di allenamento, dieta e sacrifici. Il mio "avversario" dopo aver partecipato alla conferenza stampa e al face to face, inspiegabilmente non si è presentato all'incontro senza dare alcuna spiegazione. Di questa cosa sono stato messo a conoscenza circa alle 23:30 con le mani già gessate, in pieno riscaldamento e pronto per salire sul ring. Sono davvero mortificato, per tutte quelle persone che con tanto affetto, rispetto e pazienza hanno aspettato più di tre ore per vedermi combattere. Sono davvero mortificato per tutti i miei amici che erano li a bordo ring pronti a sostenermi. Sono davvero mortificato per il mio team Accademia Sicilia, gente seria e professionisti, per averli messi in mezzo a questa situazione scandalosa. Sono davvero mortificato per il mio "angolo" che da mesi, con costanza e tanto cuore, ha curato il mio spirito per mettermi in condizione di tornare a combattere. Non mi sono trovato mai in una simile condizione. Non so che altro possa dire se non che mi dispiace. Soprattutto perché a 43 anni le occasioni non sono tante e potrebbero anche non esserci più".

