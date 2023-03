Messina, la scalata-salvezza prosegue sotto con l’esame Monopoli

Nuovo esame per il Messina che oggi al “Franco Scoglio” affronta il temibile Monopoli per proseguire la corsa salvezza. Dopo il solo punto conquistato nelle ultime due uscite interne, i giallorossi vogliono fare bottino pieno contro i pugliesi. Gli ospiti, dal canto loro, sono reduci da due ko di fila in trasferta (Viterbese e Catanzaro) e non segnano fuori casa da 210 minuti: «Non sono per questo una squadra da sottovalutare - dice alla vigilia mister Ezio Raciti -, sono in risalita e puntano a disputare i playoff nella migliore posizione possibile. Hanno un organico importante e potranno sopperire alle cinque assenze certe. Saranno competitivi e dobbiamo prenderli con le pinze. Sanno interpretare un calcio offensivo. Non sarà una partita facile ma l'affronteremo come una gara da dentro o fuori. L’importante è quello che faremo noi, dobbiamo essere concentrati e vogliosi di fare risultato pieno».

Le ultime di formazione. Due defezioni in casa peloritana: «Trasciani e Grillo hanno subito botte al ginocchio, Grillo è fermo e lo sarà ancora per un po' in attesa di accertamenti. Trasciani ha preso una botta e si è creato del liquido, speriamo di recuperarlo la prossima settimana. È stato reinserito Napoletano e per la prima volta sarà convocato Peppe Marino, 2004 della Primavera che sarà con la prima squadra». Tre, dunque, i dubbi di formazione. Dietro tra Ferrini e Balde per affiancare Ferrara. Sulla trequarti si giocano una maglia il recuperato Balde e Marino che nelle ultime uscite ha occupato quella posizione ed è apparso in buona condizione; infine sulla trequarti Ortisi scalpita per partire titolare e potrebbe sostituire Kragl che non è al cento percento, anche se è stato convocato.

Spirito e zero calcoli. Raciti punta molto sullo spirito dei suoi per tornare al successo al “Franco Scoglio” dopo il pari con l’Andria e il precedente ko contro il Cerignola: «I ragazzi stanno sempre sul pezzo, non vedo mai leggerezze nel preparare la partita. Non mi stancherò mai di ringraziare l'attitudine di questi calciatori. Poi è ovvio che ci sono dei periodi, anche per i singoli. In alcune fasi si giocava con delle caratteristiche, con altri atleti, che hanno alzato la qualità complessiva dell'organico, organizzazione e capacità, magari le gare le affronti con altro spirito. Fermo restando che la nostra identità l'abbiamo costruita con sacrificio e voglia, verso l'obiettivo. Questo è il tatuaggio che abbiamo addosso». Il Messina proverà a giocare con le proprie armi, senza pensare ad altro: «In questo periodo del campionato si fanno tabelle, noi non lo facciamo, pensiamo solo al nostro rendimento, a raccogliere quanti più punti possibili, poi alla fine di questo percorso vedremo dove saremo. Spero di essere in una posizione per raggiungere la salvezza, tramite playout o direttamente lo vedremo».

La questione “irrisolta”. E infine “l’irrisolta” questione rigori, che il Messina non ha ancora avuto a favore in questo campionato, nonostante l’Acr di oggi possa contare su tanti palleggiatori: «L’ultimo rigore a nostro favore risale alla prima dello scorso campionato, a Pagani - ricorda Raciti -. significa che per 67 partite non ci è stato fischiato un penalty. Nell'ultima in casa ci sono stati almeno tre episodi che potevano essere fischiati, ma non sono abituato a puntare il dito né contro gli arbitri né a lamentarmi per le assenze. Bisogna cercare il rimedio e come andare avanti. Evidentemente non è stato talmente netto l’episodio. Speriamo che da qui alla fine del torneo potremo testare la capacità dei nostri rigoristi».

