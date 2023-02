L'Igea batte la Gioiese dopo il pari dell'andata, barcellonesi ai quarti di finale nazionali

L’Igea Virtus risolvono nel primo tempo la pratica Gioiese, dopo il pari nell'1-1 dell'andata, volando ai quarti di finale di Coppa Eccellenza in fase nazionale. Un traguardo che impreziosisce la già straordinaria stagione dei barcellonesi, abili a maneggiare la competizione con la stessa disinvoltura con cui stanno primeggiando in campionato. Di fronte i viola, dominatori in Calabria e mai sconfitti prima di ieri nella competizione tricolore, hanno subito la forza di un avversario in palla e meglio sintonizzato sull’obiettivo soprattutto nel primo tempo, anche se poi nella ripresa è arrivata la reazione ospite che però non ha portato al 2-2 che sarebbe valso la qualificazione.

Partenza di marca igeana, con Isgrò scatenato e difensori avversari costretti a fermarlo spesso con le cattive. Al 26' il vantaggio: Palumbo sventa un destro di Medina, Silipigni crossa in mezzo e Vincenzi col sinistro insacca con l’aiuto del palo. Raddoppio al 45’ con un mancino proprio di Isgrò che trova la decisiva deviazione di Gaqmbi che che spiazza il portiere Palumbo. La gara sembra scritta, ma nella seconda parte i barcellonesi calano un poco d'intensità, la Gioiese spinge e la riapre sfruttando un’indecisione di Staropoli, che sbaglia i tempi dell’uscita consentendo a Stillitano di mettere dentro il gol della speranza. Ma il risultato non cambierà più.

Igea Virtus-Gioiese 2-1

Marcatori: 26’pt Vincenzi, 45’pt Isgrò, 9’st Stillitano.

Nuova Igea Virtus: Staropoli 5,5, Dall’Oglio 7, Silipigni 7 (42’st Verdura G. s.v.), Garofalo 5,5, Della Guardia 7, Vincenzi 7 (20’st Presti 6,5), De Gaetano 6 (12’st Di Bella 6,5), Abbate 6,5, Medina 6 (22’st Flores 6), Isgrò 7,5 (28’st Franchina s.v.), Idoyaga 6. All. Ferrara.

Gioiese: Palumbo 6, Scarcella 6, Gambi 6, Stillitano 6,5, Dascoli 6, Curcio 5,5 (35’st Mercurio s.v.), Staropoli 5,5 (32’st Benkhalqui s.v.), Catania 5,5 (19’pt Pesce 6), Condemi 5,5, Lazzarini 5,5, Denaro 6 (25’st Spanò 6). All. Nocera.

Arbitro: Dallagà di Rovigo 6.

