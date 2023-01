Calciomercato Messina: colpo "last minute", il forte attaccante Ragusa vestirà la biancoscudata

L’Acr Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Antonino Ragusa. Messinese classe 1990, rappresenta la ciliegina sulla torta del mercato di gennaio in casa biancoscudata. Fortemente voluto dal presidente Sciotto, Ragusa è senza dubbio un autentico colpo da categoria superiore.

Nel suo curriculum può vantare 56 gare in massima serie con quattro reti realizzate e quasi 250 gettoni di presenza in Serie B arricchite da 40 goal e 27 assist. L’esperto attaccante, dalle spiccate doti tecniche e dall’estrema versatilità offensiva, ha vestito le maglie di Verona, Brescia, Spezia, Sassuolo, Cesena, Genoa, Vicenza, Reggina e Pescara. Nella scorsa stagione è stato protagonista con la casacca del Lecce con cui ha conquistato la promozione in Serie A. In terra salentina, l’attaccante messinese è sceso in campo sedici volte siglando due reti tra campionato e Coppa Italia. Il suo ritorno in riva allo Stretto impreziosisce la campagna di rafforzamento voluta dal presidente Sciotto per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ragusa si lega al Messina sino a giugno 2024.

