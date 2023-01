L'Igea Virtus vince la Coppa Italia di Eccellenza: travolto l'Akragas

L'Igea Virtus ha conquistato questo pomeriggio la Coppa Italia d'Eccellenza Sicilia. Successo netto per i barcellonesi, 4-0 sull'Akragas nella gara disputata a Ragusa. A segno per i giallorossi il "solito" Idoyaga sul finire di primo tempo. Nella ripresa raddoppio di Franchina, poi ancora Idoyaga e Medina a chiudere i giochi. Il titolo non consente al club di approdare in Serie D, promozione che l'attuale capolista del Girone B dovrà conquistare sul campo, ma regala grande prestigio alla società, che può mettere un altro trofeo nel proprio palmares, dando ulteriori stimoli al gruppo guidato da Pasquale Ferrara (che con l'Igea aveva già vinto una Coppa Sicilia qualche anno fa) verso la seconda parte di stagione.

