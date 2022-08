Messina, G King conquista e diventa il primo campione assoluto RIW

La Real Italian Wrestling ha fatto tappa al Circolo Umberto Fiore di Briga Marina che ha ospitato lo show di wrestling americano dopo tre anni dall’ultima apparizione causa pandemia. Sul palco era molto atteso l’atleta locale G King, il “Southern Warrior” ha lottato per il titolo nella parte finale dello show, in occasione dello special main event. La serata si era aperta con la vittoria di Raider “The Hunter” battendo Silver Dragon in un single match valido per la qualificazione all’evento finale. A seguire toccava a Mirko “The Kid” battere Tony Maisano e qualificarsi a sua volta per il main event. Ma, su stipulazione speciale del fondatore El Nazareno, Painkeeper batteva Mirko e soffiava a lui il posto nel match che assegnava il titolo di campione assoluto Riw.

Questo l’esito del match finale che ha visto trionfare G King: El Nazareno batte Painkeeper, Raider e G King laureandosi nuovo campione Hardcore (cintura resa vacante dall’infortunio di Amazing Guerrera) nella prima parte del match. G King batte El Nazareno e Raider conquistando il nuovo titolo di Campione Assoluto Riw nella seconda parte del match.

Gli altri match della serata

Tangaroa batte Stone Dogg con manager Tenebra e Antares. Italian Tiger batte Tangaroa, Stone Dogg, Evolution, Mirko The Kid, Silver Dragon, Antares, Raider in una Battle Royal valevole per la cintura di Campione Italiano Riw e Riw Grand Champion, mantenendo il titolo italiano di cui è detentore dal 2018 e conquistando la cintura di Grand Champion resa vacante a inizio show da G King. La Riw ci ha tenuto a ringraziare “Universo Messina per la diretta streaming, i commentatori Massimo Barberi e Francesco Formica, il presentatore Daniele Antonio Battaglia, il fotografo ufficiale Giuseppe Contarini di FotoinScena, gli sponsor Unioncasa Messina, Finalmente Mamma, Herbalife Nutrition, la palestra Total fitness 24, B&B Relax, gli arbitri Natale Carbone e Mauro De Luca, la truccatrice e fotografa Ramona Ettaro, Salvatore Turchi capo backstage e tutto il pubblico accorso allo spettacolo che ha reso stupenda la serata”.

