“Sportpertutti” anche a Messina. Calafiore: "Meno ostacoli, più benessere"

E’ stato illustrato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, il progetto “Sportpertutti”, promosso dalla Uisp, con la partnership del Comune di Messina e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 72 del DL 3 luglio 2017 – annualità 2020). All’incontro con i giornalisti hanno preso parte l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, il Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna ed il Presidente di Uisp Messina Santino Cannavò, insieme al Vice presidente Basilio Buttà. Il progetto, che si realizzerà in 15 regioni italiane con il coinvolgimento di 26 Comitati territoriali Uisp, prevede interventi concreti attraverso l’attuazione di azioni innovative. Saranno promosse le azioni “Voucher Sportpertutti” e “Bus&Trek”.

L’Assessore Calafiore, nel corso del suo intervento, dopo avere portato i saluti del Sindaco Basile e del Vicesindaco Gallo, assenti per altri impegni istituzionali, ha evidenziato che: “Il mio Assessorato, riconoscendo già due anni fa la validità del progetto, l’ha condiviso, divenendone partner, in un’ottica di strategie, portate avanti dall’Amministrazione comunale, di collaborazione con realtà importanti presenti sul nostro territorio che promuovono l’attività sportiva, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione, soprattutto quelle più fragili. Il progetto ‘Sportpertutti’ intende rendere la pratica sportiva e motoria accessibile a tutti, anche in presenza di limitazioni economiche e sociali, per migliorare il benessere fisico e psichico. Il ruolo dell’Amministrazione comunale non si limiterà al partenariato, poiché il nostro obiettivo è collaborare affinché il progetto si realizzi nel miglior modo possibile attraverso la sensibilizzazione e l’informazione agli utenti dei voucher da parte del servizio sociale, delle nostre assistenti sociali e dell’Azienda partecipata. Sarà fornita anche assistenza per accedere alle attività sportive attraverso i nostri servizi di trasporto”. Quest’ultimo aspetto è stato illustrato dal Presidente Campagna: “ATM metterà a disposizione tutti i suoi canali informativi, dai nostri mezzi ai box e all’Infopoint di Piazza Cairoli, per diffondere il progetto e successivamente, in occasione dello sviluppo della seconda azione “Bus&Trek”, utilizzare il servizio bus elettrici, anche se la tipologia dei percorsi è diversa”.

AZIONE SPORTUS – VOUCHER SPORTPERTUTTI

L’azione “Voucher Sportpertutti” mira a coinvolgere specifiche categorie di persone in attività sportive dopo il lungo periodo della pandemia e a valorizzare lo sport come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, sostenibilità, inclusione, previsti dall’Agenda ONU 2030 e dal Piano d’azione globale OMS sull’attività fisica per gli anni 2018-2030. Nello specifico, grazie a questa azione, è prevista l’erogazione di voucher del valore unitario di 100 euro, di cui possono beneficiare minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 5 e i 17 anni, persone con disabilità, donne ed over 65. I Voucher disponibili sono in totale 50 e sono spendibili presso le attività organizzate dalle Asd e società sportive affiliate al Comitato Uisp di Messina e dal Comitato. Per ottenere il voucher, è necessario rispondere all’avviso ad evidenza pubblica. Nella graduatoria, saranno privilegiati i soggetti con i redditi ISEE più bassi, a parità di reddito ISEE saranno privilegiati i soggetti con nucleo familiare più numeroso. La domanda finalizzata all’assegnazione di “Voucher SportPerTutti UISP”, pena l’inammissibilità, va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma disponibile all’indirizzo internet www.uisp.it entro e non oltre il 5 settembre. Il “Voucher SportPerTutti UISP” dovrà essere utilizzato esclusivamente presso il Comitato territoriale di Messina, Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI o al Registro parallelo CIP regolarmente affiliate al sopracitato comitato UISP. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito www.uisp.it .

AZIONE UISP4SUSTAINABILITY MOBILITA’ SOSTENIBILE E DOLCE «SEMPLICE» BUS & TREK

L’azione denominata “Bus&Trek” prevede iniziative finalizzate alla valorizzazione della mobilità sostenibile e dolce per l’accesso all’attività sportiva e fisica secondo l’approccio “casa/lavoro/scuola-sport”. Tale azione si pone obiettivi precisi quali la diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale nelle scuole e nella pubblica amministrazione, l’implementazione dell’uso del mezzo pubblico e la contestuale riduzione dell’uso del mezzo privato e la riduzione delle emissioni di CO2. Nello specifico, l’azione “Bus&Trek” promuove l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea di Atm Spa per raggiungere e tornare dai luoghi delle attività di cammino e di escursionismo urbano ed extraurbano. Il mix tra la pratica del camminare e l’uso del mezzo pubblico su cui si fonda il progetto Bus&Trek proporrà uno stile di vita sostenibile ed indurrà i partecipanti ad una riflessione sull’impatto ambientale dell’uso del mezzo privato, favorendo la progettazione di attività a basso impatto ambientale.

Nell’ambito dell’azione Bus&Trek, Uisp Messina si farà promotrice di una serie di attività quali la programmazione di un calendario di iniziative, la promozione di azioni informative-formative, l’organizzazione di incontri nelle scuole primarie e secondarie, la realizzazione di workshop informativi con le ASD presenti sul territorio e di incontri formativi per gli operatori.

