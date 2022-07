L'Acr Messina annuncia ufficialmente il nuovo allenatore: "benvenuto" Gaetano Auteri

L'Acr Messina comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Gaetano Auteri. L’accordo con l’allenatore nato a Floridia il 21 settembre 1961, è stato raggiunto al termine di un incontro al quale hanno partecipato il presidente Pietro Sciotto e il direttore sportivo Marcello Pitino.

Dopo aver iniziato la carriera da collaboratore di mister Osvaldo Jaconi alla Leonzio nella stagione 1992-93, con Pitino direttore sportivo. In Sicilia ha poi allenato Atletico Catania, Ragusa e Igea Virtus con cui, nel ’99-’00, ha vinto il campionato di Serie D.

In seguito ha allenato Avellino, Crotone, Martina e Siracusa prima di arrivare al Gallipoli con cui, nel 2005, ha vinto un campionato di C2 e una Coppa Italia di Serie C. Nel 2007 è tornato al Siracusa con cui ha vinto il campionato di serie D prima di passare al Catanzaro. Nella stagione 2010-2011, alla guida della Nocerina, conquista la Serie B e la Supercoppa di Lega Pro Prima Divisione; dopo la panchina dei campani e del Latina in B, è protagonista di un ottimo campionato alla guida del Matera prima di andare al Benevento con cui ha ottenuto la promozione in Serie B nella stagione ’15-’16.

Dopo essere tornato a Matera nei successivi due campionati, nel 2018, firma nuovamente con il Catanzaro. Nella stagione 2020 viene nominato nuovo allenatore del Bari, in Serie C. La scorsa stagione è stato allenatore del Pescara sino all’inizio di aprile. A Gaetano Auteri il benvenuto nella famiglia dell’Acr Messina. Oltre 700 panchine, zero calcoli e tanta concretezza per mister Auteri. “A pensar grigio, siamo diventati pallidi”, ha detto una volta. "Qui pensiamo in giallo e rosso, colori più belli non ci sono" aggiunge la società.

Il nuovo allenatore e il direttore sportivo verranno presentati nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa.

