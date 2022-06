Messina, nessuna offerta presentata. Sciotto non scioglie il nodo sull'iscrizione

Con una nota l’Acr Messina prova a fare chiarezza sullo stato delle trattative per l'eventuale cessione del club. "Sino alle 19.30 della giornata di ieri, al di là di quattro manifestazioni di interesse esplorative non è pervenuta alcuna offerta formale per l’acquisto della società.

“In due pec – precisa l’avvocato Santi Delia, advisor per la vendita - è stata richiesta la due diligence e, come società, è stata data la disponibilità a fornire la documentazione ma ancora non è iniziata per scelta esclusiva di chi aveva manifestato interesse. Nessun documento contabile sarebbe stato dunque visionato da sedicenti parti interessate all’acquisto".

“Perdurando tale situazione – afferma il presidente Pietro Sciotto – sarò costretto a prendere le conseguenti decisioni, anche se dovessero essere dolorose”.

