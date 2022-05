Infinita Top Spin Messina, batte Carrara e si prende gara-1 della finale scudetto

Una grande Top Spin si è aggiudicata gara 1 della finale scudetto del campionato di Tennistavolo contro l’Apuania Carrara e si è presa una bella rivincita contro la corazzata toscana che, negli ultimi incontri, aveva sempre avuto la meglio contro i peloritani. Ma ieri, nella palestra di Villa Dante, la musica è stata decisamente diversa.

La sfida, avvincente e lottata punto a punto, era cominciata male per i peloritani, in quanto Gacina si aggiudicava la gara di apertura alla «bella», contro un Monteiro che sprecava tre match point.

Ma i giallorossi non avevano alcuna intenzione di mollare la presa e ribaltavano il risultato grazie ai successi, sempre al set decisivo, di Matteo Mutti su Bobocica e di Yaroslav Zhmudenko su Pistej. Più facile il successo, in tre seti, di Monteiro su Bobocica.

La ciliegina sulla torta la metteva ancora l’ucraino Zhmudenko che si aggiudicava per 3 a 1 la sfida contro Gacina. Grande protagonista dell’incontro, quindi, Zhmudenko che ha conquistato entrambi i match giocati.

Messina, che non partica con i favori del pronostico alla vigilia, ha il destino nelle proprie mani.

Ora, il match di ritorno a Carrara martedì 17 maggio, l’eventuale «bella» prevista sabato 21 sempre in Toscana.

Top Spin Messina Fontalba-Apuania Carrara 4-1

Monteiro- Gacina 2-3 (7-11, 5-11, 11-6, 11-9, 14-16)

Mutti- Bobocica 3-2 (11-7, 10-12, 11-9, 6-11, 12-10)

Zhmudenko- Pistej 3-2 (11-7, 8-11, 5-11, 11-5, 11-6)

Monteiro- Bobocica 3-0 (11-4, 12-10, 11-8)

Zhmudenko- Gacina 3-1 (9-11, 11-8, 11-9, 11-9)

