Bari solido e cinico: Botta e Paponi piegano un fragile Messina

Un gol per tempo e la capolista Bari si sbarazza di un Messina troppo fragile e che fa poco contro un avversario in campo dimostratosi superiore. Vantaggio al 9' con D'Errico che imbuca alla grande per il talento argentino Botta che non se lo fa dire due volte e insacca. Nella ripresa il raddoppio al 76', stavolta è Scavone a trovare Paponi sul filo del fuori gioco, la difesa è impreparata e l'attaccante realizza superando Lewandowski. I giallorossi incassano la seconda sconfitta consecutiva ma soprattutto creano poco e dimostrano limiti che vanno corretti quanto più in fretta.

MESSINA-BARI 0-2

Marcatori: 9’ Botta, 76’ Paponi

MESSINA (4-4-2): Lewandoski; Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini; Russo (78’ Distefano), Fofana (78’ Konate), Damian (82’ Marginean), Catania (52’ Fazzi); Vukusic, Milinkovic (52’ Balde). All. Sullo.

BARI (4-3-1-2):Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D’Errico (84’ Gigliotti); Botta (65’ Mallamo); Simeri (70’ Paponi), Cheddira (70’ Marras). All. Mignani.

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno

Note: ammoniti Sarzi Puttini, Fofana, Fantoni, Terranova, 35’ Pucino, 55’ Morelli, 59’ Celiento, 72’ Carillo. Corner 1-4. Recupero 1’ e 4’

