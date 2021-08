A Messina torna lo sport di Mediterranea Eventi. Dal 10 al 12 il Basket Trophy by night

Dopo due anni lontano dagli eventi sportivi, dall’emozione e dall’adrenalina delle attività sportive a causa della pandemia che ha condizionato in maniera drastica il settore delle manifestazioni sportive, finalmente Mediterranea Eventi torna a far parlare di sé e scende in campo con un nuovo appuntamento sportivo.

Nei giorni 10, 11 e 12 agosto, a partire dalle ore 19, al via il Mediterranea Basket Trophy, torneo di basket “by night” 3VS3 che si disputerà al Giano Street Food Village, location d’eccezione che regala un tramonto mozzafiato sul lago piccolo di Torre Faro.

Si tratta di un torneo “sotto le stelle” aperto a squadre maschili e femminili e inserito nel circuito della LB3, unica tappa per il Comune di Messina che già dopo pochissime ore dall’annuncio ufficiale ha collezionato diverse richieste di iscrizione, che potranno essere formalizzate inviando una email a mediterraneaeventiasd@gmail.com, con i dati anagrafici dei partecipanti e tramite versamento della quota di partecipazione.

Premi finali per le prime tre squadre classificate per ogni categoria: come primo premio in palio l’accesso alla finale del circuito nazionale LB3 e un buono per la squadra vincente di ciascuna categoria da spendere in vitto e alloggio durante le finals.

L’evento ha fatto registrare anche grande supporto da parte di numerosi partner pronti ad accogliere con entusiasmo la nuova attività targata Mediterranea Eventi.

Tutte le info su partecipazione e modalità di iscrizione sulla pagina Facebook ufficiale di Mediterranea Eventi

