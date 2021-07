Acr Messina, manovre in corso. Il tecnico Sullo già arrivato in città

È stata una giornata molto intensa quella di ieri per il presidente dell'Acr Messina, Pietro Sciotto, alle prese con il rinnovamento dirigenziale e tecnico in vista della stagione calcistica 2021-22, che vedrà la formazione peloritana ai nastri di partenza del campionato di Serie C. Ad organizzare e ristrutturare il club ci penserà Pietro Lo Monaco, il quale vuole riscattarsi dopo le recenti apparizioni avare di soddisfazioni, per lui e per le società in cui ha prestato opera. L'esperto dirigente campano potrà contare su una serie di fidati collaboratori che si sono già messi al lavoro.

Per quel che riguarda l'aspetto prettamente tecnico, sarà il ds, Christian Argurio, a disegnare l'organico da affidare al nuovo allenatore peloritano. Non ci sarà, dunque, un Novelli bis. Com'era ampiamente prevedibile, con l'uscita di Cocchino D'Eboli saranno pochi anche i calciatori della passata stagione che indosseranno ancora la biancoscudata. Si dovrebbe ricominciare con un roster quasi del tutto nuovo (3 o 4 gli elementi che potrebbero proseguire l'avventura con l'Acr).

La giornata di oggi dovrebbe riguardare, quindi, le ufficializzazioni. Anche perché il tempo stringe e non c'è più neanche un minuto da perdere. Uno dei primi passi da compiere sarà quello dell'allenatore. L'indimenticato centrocampista giallorosso Sasà Sullo guiderà i giallorossi. Sullo ieri è arrivato in città in compagnia dei suoi collaboratori. L'ex vice di Giampiero Ventura, che in serata si è concesso una cena a base di pesce, conosce molto bene l'ambiente giallorosso, così come il campionato che si preannuncia fra i più difficili e impegnativi degli ultimi anni. Ci sarà molto lavoro, nell'immediato, per il comparto segreteria, il cui responsabile dovrebbe essere Alessandro Failla (già dirigente operativo ai tempi dell'Acr con Lo Monaco nelle vesti di proprietario), in quanto si dovranno mettere sotto contratto, in tempi brevi, staff tecnico e calciatori. Prevista nei prossimi giorni anche una conferenza stampa che illustrerà alla città i programmi.

Sarà una settimana a dir poco ricca di novità quella iniziata ieri. I club di C sono già in ritiro da diversi giorni, molti hanno anche effettuato le prime amichevoli. Per quanto riguarda la preparazione precampionato, i dirigenti dell'Acr stanno vagliando alcune soluzioni, considerando anche il primo ravvicinato impegno stagionale, programmato per la vigilia di Ferragosto con il turno inaugurale della Coppa di C. Si dovrebbe cominciare a sudare lunedì 2 o martedì 3 agosto.

© Riproduzione riservata