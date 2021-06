Il girone I torna in campo: ultime gare il 30 giugno e il 3 luglio

Ufficializzate le date del ritorno in campo nel girone I di serie D. Le cinque gare della 33^ giornata si giocheranno mercoledì 30 giugno, mentre le quattro partite del 34° turno sono state fissate per sabato 3 luglio.

Match che interessano anche le due messinesi: l’Acr affronterà, nell’ordine, Marina di Ragusa in casa e Città di Sant’Agata in trasferta, mentre l’Fc sarà prima di scena a Paternò, per chiudere al “Franco Scoglio” contro il Roccella.

Ottenuta la deroga dalla Figc, che ha fissato il termine della stagione sportiva al 10 luglio, con gli organici dei tesserati (copertura assicurativa estesa per le società impegnate) che, a titolo temporaneo, restano immutati fino al giorno della disputa della finale di play-off, il Dipartimento regionale ha potuto così calendarizzare le ultime due giornate, rinviate in precedenza per i casi Covid che avevano interessato il Marina di Ragusa.

Gli ultimi 180 minuti di campionato decreteranno quindi la promozione in serie C e la seconda squadra che, come il Roccella, retrocederà in Eccellenza. Confermati inoltre anche i play-off: le semifinali, Acr o Fc Messina contro Acireale (quinto in classifica) e Gelbison-San Luca (terza contro quarta) si disputeranno mercoledì 7 luglio, mentre la finale è in programma domenica 10. Tutte le gare avranno inizio alle ore 17.

Le partite del 30 giugno:

Acr Messina-Marina di Ragusa

Licata-Città di Sant’Agata

Paternò-Fc Messina

Rende-Biancavilla

Troina-Cittanovese

Le partite del 3 luglio:

Città di Sant’Agata-Acr Messina

Cittanovese-Santa Maria Cilento

Fc Messina-Roccella

Marina di Ragusa-Rende.

