Il CtVela Messina si è laureato campione regionale di Serie C di tennis

Il Ct Vela Messina ha vinto la final four del campionato regionale di serie C, svoltasi sui campi del Tennis School Monte Kà Tira a San Gregorio di Catania, laureandosi, così, campione siciliano.

La squadra del capitano Alessandro Villari (Lorenzo Fucile, Gabriele Bombara, Antonio Famà, Federico Cinà, Leonardo Gagliani, Fabio Varsalona, Francesco Conti e Francesco Varsalona) ha superato, nell’intensa tre giorni in terra etnea, i palermitani del Kalaja, la Junior Aci Castello ed il Proietti Team. Peloritani che si sono imposti in tutte le partite per 5-1, chiudendo, quindi, al comando con 9 punti all’attivo. Palpitante, in particolare, il doppio dell’ultima sfida in calendario contro lo Junior Aci Castello, andata alla coppia Fucile-Cinà su quella acese Di Prima-Rizzo 6-2/3-6/10-7.

Famà e soci, insieme a Junior Aci Castello e Proietti Team, rispettivamente seconda e terza classificate, disputeranno la fase nazionale per un posto nel campionato di B2. Il sorteggio, in programma martedì 15 giugno a Roma, stabilirà gli accoppiamenti. Gara d’andata il 27 giugno, ritorno l’11 luglio.

Risultati: Ct Vela-Kalaja 5-1; Junior Acicastello-Proietti 4-2; Ct Vela-Proietti 5-1; Junior Acicastello-Kalaja 4-2; Ct Vela- Junior Acicastello 5-1; Proietti-Kalaja 4-2.

Classifica: Ct Vela Messina 9; Junior Aci Castello 6; Proietti Tennis 3; Tc Kalaja 0.

