Torna oggi "Antenna gol": ospiti l'attaccante Cocuzza e l'allenatore Furnari

Primo appuntamento settimanale con “Antenna gol”, trasmissione in onda dalle 14.30 su Radio Antenna dello Stretto. In studio Emanuele Rigano. Nella prima parte spazio alla Serie D: occhi puntati sull’Acr Messina, con le dichiarazioni del capitano Pietro Arcidiacono. E a proposito dei giallorossi, seguirà il collegamento con un recente ex, ora impegnato nel torneo di Eccellenza: si parlerà di Messina, passato e presente, con Totò Cocuzza, e ovviamente anche del massimo campionato dilettantistico siciliano e della nuova esperienza dell’attaccante, oggi in forza all’Enna, squadra che ieri ha perso 1-3 in casa contro la Jonica.

La squadra di Filoramo non è più solo una sorpresa ma una bella conferma e, con la terza vittoria di fila, ha raggiunto il terzo posto in classifica. Si resta in Eccellenza anche per il finale di trasmissione, in compagnia dell’allenatore messinese Peppe Furnari, tecnico dell’Igea: al “D’Alcontres-Barone” è stata una gara ricca di emozioni contro l’Aci Sant’Antonio, con quattro reti e due “inusuali” espulsioni, quasi un record. Con lui si parlerà anche di Serie D e nello specifico di Fc Messina.

Alla fine, il consueto appuntamento con "La sai l'ultima?": aneddoti, curiosità e notizie dall'universo sportivo.

