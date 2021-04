Fc Messina, rottura del tendine d'achille per il capitano Giuffrida. La società gli rinnova il contratto

Brutto infortunio in casa Fc Messina, che costringe Giovanni Giuffrida alla conclusione anticipata la stagione. La risonanza a cui si è sottoposto il capitano giallorosso, effettuata presso l’Ospedale Piemonte di Messina in data odierna, a poche ore dall’infortunio subito durante l’allenamento del Despar Stadium, ha fatto emergere la lesione subtotale del tendine d'achille destro. "Sconvolti ed amareggiati ci stringiamo attorno al nostro uomo-simbolo, che termina la stagione anticipatamente - si legge in un comunicato dell'Fc Messina -. Capitano, bandiera, fratello maggiore, colonna portante dello spogliatoio, Giovanni ha impresso i colori giallorossi sulla propria pelle, diventando in due stagioni l’uomo più rappresentativo del club". Per questo motivo la società peloritan aha deciso di proporre il prolungamento del contratto al centrocampista catanese sino al termine della stagione 2022.