L'Acr Messina annienta il Rotonda: secco 3-0, vittoria mai in discussione

Vittoria mai in discussione per un Acr Messina bello e concreto contro un Rotonda non pervenuto allo stadio "Franco Scoglio". I biancoscudati attaccano subito a testa bassa e al 20' la sbloccano: palla d'oro di Cretella, De Santis svirgola e sulla sfera a palombella che piomba nel centro dall'area si fionda Addessi che al volo insacca col mancino. Raddoppio al 37' con il bomber Foggia che supera Polizzi (molto insicuro nelle uscite) raccogliendo la spizzata di uno scatenato Cretella su rilancio di Caruso.

Il tris arriva a inizio ripresa (5') con Vacca (aveva segnato anche all'andata) che impatta di testa su passaggio al bacio di esterno targato Aliperta. I peloritani hanno l'occasione per il poker ma Arcidiacono fallisce un rigore al 25' della ripresa.

Acr Messina-Rotonda 3-0

Marcatori: 21' pt Addessi, 37' pt Foggia, 5' st Vacca

Acr Messina: Caruso; Cascione (19' st Mazzone), Lomasto, Sabatino, Giofrè; Cretella (11' st Crisci), Aliperta, Vacca (27' st Lavrendi); Addessi (35' st Bollino), Foggia (27' st Manfrellotti), Arcidiacono. All. Novelli.

Rotonda: Polizzi; Toure, De Santis (21' st Tarantino), Calaiò; Saverino, Fricano (1' st Adeyemo), Tuninetti, Boscaglia, Valenti; Actis Goretta, Ferreira (29' st Diop). All. Boncore (in tribuna).

Arbitro: Stefano Peletti di Crema

Note: ammoniti Polizzi, Valenti, Cretella, Boscaglia, Crisci, Toure, Manfrellotti. Corner: 7-2. Recupero: 0' e 4'

