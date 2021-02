Doppia fuga Città di Sant'Agata, il Marina di Ragusa lo rimonta

Nuova gara sconsigliata ai deboli di cuore e nuova rimonta del Marina, ma assodata l’importanza del ko evitato non è facile vedere il bicchiere mezzo pieno per i ragusani. Quanto al Città di Sant'Agata, hanno segnato presto, tenuto in mano il pallino e raddoppiato mostrando personalità e voglia matta di salvarsi. Ma al momento di raccogliere i frutti, sono cambiati in peggio e si sono fatti chiudere, rischiando di brutto: anche se nel loro conto c’è anche una grossa occasione con Perkovic.

Marina di Ragusa-Città di S. Agata 2-2

MARCATORI: 12’ Cicirello, 19’ st Tripicchio ( r ), 29’ st Giuliano, 37’ st Mannoni ( r )

MARINA: Pellegrino 6,5, Pietrangeli 6,5, Cannia 6 (7’st Cervillera 6), Mannoni 6,5, Puglisi 7, Giuliano 7, Inzoudine 6 (7’ st Baldeh 7), Schisciano 6 (20’st La Vardera 6), Dieme 6,5 Manfrè 6 (7’st Brunetti 6,5) Tripoli 6 (1’st Orlando 6) Allenatore Utro 6,5.

S. AGATA: Ferrara 6,5, Gallo 6,5, Brugaletta 6,5, La Gamba 6,5, Favo 6,5 Dama 6,5 (40’ st Gnicewiz sv), Costa 6, Marcellino 6 (33’ st Miruku 5,5), Cicirello7 (11’st Franchina 6) Tripicchio 6,5 (22’ st Manno 6), Caruso 6,5 (11’ st Perkovic 6,5) . Allenatore Giampà 6,5

ARBITRO: Lingamoorthy di Genova

NOTE: Campo e tempo ottimi. Ammoniti Brugaletta, Dama, Costa e Perkovic. Angoli 4-2 per il Marina. Recupero 2’ e 5’

