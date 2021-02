Acr Messina, vittoria in rimonta. Addessi e Cretella ribaltano il Biancavilla

Cuore, grinta, e carattere. Questi gli ingredienti che hanno permesso alla capolista Acr Messina di battere in rimonta l’ostico Biancavilla, mantenendo così il primato nel girone I di serie D. Gara subito in salita per i peloritani, che hanno ribaltato la rete di Khoris grazie alle marcature di Addessi e del giovane Cretella.

Biancavilla-Acr Messina 1-2

BIANCAVILLA (4-3-1-2): Genovese 6.5; Lo Iacono 6, Porcaro 5.5, Ferrante 6, Mazzeo 6; Guerriera 6 (20' st Maimone 5.5), Aprile 6.5 (32' st Grasso 5.5), Ancione 6; Santapaola 6 (20' st Montagno 5.5); Khoris 7 (1' st Rabbeni 6), Catania 6 (32' st Randis 5.5). A disposizione: Amata, Mollica, Castiglia, Leonardi. Allenatore: Sig. Orazio Pidatella 6.

ACR MESSINA (4-3-3): Caruso 7; Cascione 6, Lomasto 6, Boskovic 6, Giofrè 7; Vacca 6, Aliperta 6.5, Cristiani 6 (38' st Lavrendi sv); Addessi 7.5 (38' st Bollino sv), Foggia 6 (40' st Manfrellotti sv), Cretella 8 (45' st Crisci sv). A disposizione: Lai, Bellopede, Polichetti, Izzo, Mazzone. Allenatore: Sig. Raffaele Novelli 6.5.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo 6.

MARCATORI: 12' pt Khoris (B), 30' pt Addessi (M), 18' st Cretella (M).

NOTE: Ammoniti: Khoris (B), Porcaro (B), Giofrè (M). Angoli: 10-2 per l’Acr Messina. Rec.: 2’ pt; 8’ st.

© Riproduzione riservata