Crisci al 93' agguanta la Polisportiva Santa Maria: l'Acr Messina resta in vetta

Polisportiva Santa Maria-Acr Messina 1-1

POLISPORTIVA SANTA MARIA (4-3-3): Grieco 7; Romanelli 6, Pastore 6, Campanella 6.5, Simonetti 6 (10' st Citro 7); Maggio 7.5, Tandara 6.5 (19' st Tompte 6), Ragosta 6 (10' st V. Romano 6); Lambiase 6, Bozzaotre 6 (16' st Dentice 6), Maio 6.5. All. Esposito 6.5.

ACR MESSINA (4-3-2-1): Lai 6.5; Cascione 6 (14' st Mazzone 6), Lomasto 6, Sabatino 6.5, Izzo 6; Cristiani 6.5, Aliperta 6, Lavrendi 6 (28' st Vacca 6); Cretella 6 (40' st Crisci 7), Arcidiacono 6; Foggia 6.5. All.: Novelli 6.5.

ARBITRO: D'Eusanio di Faenza 5.5.

MARCATORI: 17' pt Maggio (PSM), 48' st Crisci (M).

Il Messina non perde la testa e riacciuffa nel finale il pari sul campo di un'ostica Polisportiva Santa Maria (1-1) e così riesce a conservare la vetta della classifica. I giallorossi devono ringraziare Crisci che in pieno recupero consente alla formazione di Novelli di continuare a guardare tutti dall’alto. I salernitani trovano al 17' il vantaggio: lancio dalla trequarti di Maio per Maggio, l’attaccante controlla di petto, sposta la palla sul sinistro e fa partire una traiettoria imprendibile per Lai. Al 26’, peloritani sfortunati: sinistro di Aliperta su punizione e palla sulla traversa. Il pari arriva al 93’: Arcidiacono ci prova al volo, Grieco respinge e Crisci appoggia comodamente a porta vuota per l’1-1. Novelli eccede nell’esultanza e viene espulso, prima che Lai ci metta una vera e propria pezza su Campanella che di testa potrebbe riportare in vantaggio i salernitani. L'Acr resta così in testa alla classifica.

