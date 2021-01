Fc Messina, contro il Rotonda si gioca a Sant'Agata. Ufficiale l'arrivo del baby Cangemi

L'Fc ha comunicato che la gara valevole per l'undicesima giornata di Serie D, che vedrà i giallorossi opposti al Rotonda, prevista per domenica 10 gennaio, si disputerà allo Stadio "Biagio Fresina" di S.Agata Militello. "La scelta di muovere verso la provincia, accolta stamane dalla Lnd, è conseguenza delle attuali condizioni del manto erboso dello stadio Franco Scoglio di Messina, che rischiano di mettere a repentaglio l'incolumità degli atleti durante la disputa delle partite - si legge in una nota -. Il club del presidente Rocco Arena ringrazia il Comune di S.Agata Militello e lo stesso Città di S.Agata per la disponibilità e la cordialità dimostrate nell'occasione".

Intanto il club ha ratificato in lega il passaggio in prestito del terzino rosanero Christian Cangemi a titolo temporaneo al club giallorosso sino al termine della stagione 2021/2022. Messo alle spalle il successo sul Biancavilla, il FC Messina è tornato a calcare il sintetico del Despar Stadium questo pomeriggio. I giallorossi preparano la gara dell'undicesima giornata contro il Rotonda. Seguiranno due sedute pomeridiane nelle giornate di venerdì e sabato. Peloritani tra campo e mercato, come annunciato dallo stesso Pino Rigoli nel post-partita del Raiti: ufficiale il passaggio in prestito di Christian Cangemi dal Palermo. Il giovane terzino classe 2002, palermitano di nascita, è uno dei migliori prodotti del vivaio rosanero e sarà disponibile per il match contro i lucani.

© Riproduzione riservata