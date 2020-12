Acr Messina, Bollino: "A Roccella costruito meno ma abbiamo fatto ciò che serviva"

Dopo aver scontato la squalifica contro il Roccella, in casa Acr Messina contro il Castrovillari rientrerà Ciro Foggia. Per sopperire alla sua assenza, mantenendo invariato il 4-3-3 “Novelliano”, domenica scorsa ha iniziato Arcidiacono al centro dell’attacco per poi scambiarsi con Bollino. L’attaccante che ha sbloccato il match si è così espresso: «È stata una sfida tosta, coi tre davanti inventati. Mancava una punta che tenesse la palla ma ci siamo trovati benissimo alternando attacco alla profondità, scarico, uno-due. Come l'avevamo preparata, quindi il mister penso possa essere contento. Il rigore? Con Arcidiacono avevamo già deciso sabato. Nessuna tensione prima della battuta, sono uno a cui piace prendere le responsabilità». Poi sulla gara: «Il Roccella ha fatto la sua partita, equilibrata, si sono chiusi, noi abbiamo cercato di muovere la palla, siamo arrivati qualche volta alla conclusione ma è stato bravo il loro portiere». Adesso si riparte: «Non cambia nulla, ci chiudiamo dentro lo spogliatoio e le chiacchiere le lasciamo fuori, lavoriamo in settimana cercando poi di portare quello che abbiamo prodotto in campo la domenica. Ci sono state partite che abbiamo creato 10-15 palle gol ma non entrava, stavolta abbiamo costruito meno ma abbiamo fatto gol e siamo stati bravi a non subirlo. La vittoria ci tira su, avevamo fatto belle prestazioni, mancava il risultato. Ora ci aspetta un'altra battaglia».

