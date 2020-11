Acr Messina, fame di partite: un novembre di vane attese

È la quarta domenica consecutiva senza calcio giocato per l'Acr Messina che anche oggi rimarrà a riposo aspettando, con pazienza, che il campionato di serie D riprenda da dove aveva lasciato (recuperi a parte). Un mese di novembre fatto di allenamenti, inutili e vane attese, ulteriori rinvii, ma di partite da tre punti neanche l'ombra. La data da cerchiare in rosso, adesso, è quella di domenica 6 dicembre, giorno fissato dalla Lnd per la ripresa del campionato dalla settimana giornata di andata. La squadra peloritana sarà di scena a Roccella, contro la formazione calabrese ultima in classifica e ancora a zero punti. Roccella che, oggi, avrebbe dovuto recuperare, fra le mura amiche, la sfida con il Troina, valevole per la quinta giornata, ma il match è stato procrastinato a data da destinarsi.

Né l'Acr con la Gelbison, quindi, né il Roccella con il Troina sono riuscite a recuperare le partite per allineare il girone I alla sesta di andata. Superfluo sottolineare, ancora una volta, come sia fondamentale riprendere le operazioni a dicembre con un protocollo rinnovato e, finalmente, chiaro in ogni suo punto. Oggi e domani, intanto, la comitiva peloritana usufruirà di due giorni di riposo. Si è conclusa ieri, infatti, una settimana di intenso lavoro, la prima sul rinnovato sintetico del “Bucalo” di Santa Teresa di Riva.

