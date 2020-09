Fc Messina-San Luca si gioca a porte chiuse, assenti Giuffrida e Carbonaro

Fc Messina-San Luca si giocherà a porte chiuse. Si evince da una nota diffusa ieri sera dalla Prefettura in cui c'è scritto “non si provvederà alla convocazione della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo, in quanto l'incontro di calcio Fc Messina-San Luca, fissato per il prossimo 27 settembre, si svolgerà senza la presenza di pubblico”. Sembra quasi impossibile che nelle ultime 48 ore possa cambiare qualcosa, sempre ammesso che il presidente della Regione Musumeci decida per una partecipazione limitata negli stadi dell'Isola. A quel punto andrebbe convocata la commissione comunale ma, il tutto, dovrebbe avvenire nella mattinata odierna.

Tra i pochi accreditati, domenica in tribuna ci saranno di certo Giuffrida e Carbonaro, due elementi che Gabriele non potrà utilizzare per delle squalifiche rimediate nella scorsa stagione. I neo acquisti Palma, a centro campo, e Balistreri, in attacco, dovrebbero essere i rispettivi sostituti. Da scegliere anche chi giocherà, tra Barnofsky e Fissore, al fianco di Domenico Marchetti al centro della difesa.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE