Fc Messina, un bomber giramondo: è Barcos il colpo in attacco?

Se calciatori e staff tecnico si godono il meritato riposo, dopo le fatiche di Fiuggi, la “triade” Rizzieri-Ferrante-Grabinski non si è mai concessa pause. C'era grande attesa per l'arrivo del nuovo attaccante, una prima punta in grado di far lievitare il già alto tasso tecnico dei giallorossi. Non è stato messo ancora nero su bianco ma l'accordo tra le parti è sancito.

Si tratta del bomber argentino Hernan Barcos, nato a Bell Ville, 36 anni, 189 centimetri di potenza ed esperienza maturata nel corso della lunghissima militanza (17 campionati) nelle massime serie di mezzo mondo; ha infatti giocato oltre che in Argentina, Paraguay, Ecuador, prima di approdare in Europa nella Stella Rossa di Belgrado con la quale ha disputato anche la Coppa Uefa, quindi il ritorno in Argentina nell'Huracan, poi ancora in giro per il mondo in Cina. Nel 2010 il ritorno in Sudamerica in Ecuador e poi in Brasile con le maglie di Palmeiras, Gremio, Cruzeiro, quindi Sporting Lisbona e nuovamente in Argentina nel Velez Sarsfield. Poi nuovamente in Ecuador e infine nell'Atletico National, squadra della massima serie colombiana.

