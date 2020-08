Caduta di Nibali alle Strade Bianche, escluse fratture: il messinese correrà il Trittico

Buone notizie per Vincenzo Nibali, rimasto coinvolto in una caduta mentre ieri partecipava alla Strade Bianche, la corsa di Rcs che ha aperto la stagione del ciclismo in Italia.

La Trek, squadra per la quale gareggia il messinese, in una nota, informa che «i test medici ai quali è stato sottoposto questo pomeriggio (Nibali), radiografie e risonanza magnetica della mano sinistra e del polso, hanno escluso qualsiasi frattura».

«Rimane - scrive la Trek - un significativo trauma contusivo, ma questo non avrà ripercussioni sul programma agonistico del corridore». In altre parole, la presenza di Nibali al Trittico Regione Lombardia di domani è confermata.

