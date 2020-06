L'Fc Messina “chiede” lo stadio San Filippo, Comune in stand-by

Spiraglio sì, spiraglio no. Concerti sì, concerti no. Nella confusione generale emerge una sola certezza: si gioca a ingarbugliare la matassa.

La gestione del San Filippo - che nelle ultime settimane ha subito l'auspicata accelerata con il bando per l'affidamento trentennale - purtroppo continua a restare un rebus, che però va risolto a breve (la convenzione con l'Acr è di fatto scaduta e comunque è in corso la revoca).

E così dopo il nostro articolo di ieri mattina sullo stadio San Filippo di Messina, in cui il vicesindaco Mondello apriva uno spiraglio alla possibilità di trovare una soluzione per i concerti - peraltro frutto di dichiarazioni equilibrate e comunque possibiliste e non perentorie - in serata a sorpresa è arrivata la retromarcia, con tanto di comunicato, frutto di confronti interni alla Giunta.

