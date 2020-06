La promozione del Palermo non va giù all'Fc Messina, Arena pronto alle vie legali

In attesa della ratifica da parte della Figc, dopo le decisioni della Lnd dei giorni scorsi, l'Fc Messina non ha metabolizzato la decisione di promuovere il Palermo in Lega Pro, e il presidente Arena così come annunciato nelle settimane scorse pensa a possibili ripercussioni legali che questa decisione potrà avere.

Prima di qualsiasi azione bisognerà attendere i comunicati ufficiali anche perché potrebbe venir fuori l'ipotesi di un possibile ripescaggio, cosa peraltro non del tutto infondata, anche se probabilmente bisognerà attendere la composizione dei gironi per capire quali saranno le reali potenzialità.

Il Consiglio Federale si dovrà esprimere oltre che su promozione e retrocessioni (le retrocesse stanno preparando un esposto contro tale decisione), anche per quanto riguarda l'inizio del prossimo campionato, le solite indiscrezioni parlano del 20 settembre.

