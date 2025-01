Il messinese Francesco Arena riconfermato nella guida "Identità Golose Pizza & Cocktail" 2025

Francesco Arena, affermato maestro panificatore messinese, si conferma tra i protagonisti dell’arte bianca italiana. Per il secondo anno consecutivo, il suo nome compare nella prestigiosa Guida Identità Golose Pizza & Cocktail 2025, curata da Carlo Passera e Claudia Orlandi, dedicata alla pizza contemporanea e alla mixology d’autore.

Questo nuovo riconoscimento si aggiunge a una carriera già costellata di premi da autorevoli guide come Gambero Rosso e 50 Top Italy. Arena, ambasciatore del gusto e terza generazione di una famiglia di panificatori, continua a distinguersi per l’innovazione, la valorizzazione delle tradizioni locali e l’uso di materie prime d’eccellenza, come le farine di grani antichi siciliani e il lievito madre.

Nella guida 2025 vengono esaltati i suoi prodotti iconici, tra cui la focaccia tradizionale messinese e la “Inverno,” una pizza in teglia con impasto ai cereali, farcita con bacon croccante, chips di patate, funghi porcini, noci e cipolla croccante.