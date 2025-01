La voce di Sebastiano, originario di Limina, ha “stregato” la Germania

Il suo sogno di artista iniziò da bambino, strimpellando la fisarmonica nella casa di Limina, piccolo borgo della Val d'Agrò sui Peloritani. Le porte del vero successo, però, si spalancheranno molti anni più tardi e in Germania, per Sebastiano Lo Medico, 43 anni, affermato tenore della scena musicale operistica, diventato una star internazionale. Il suo è un talento innato, coltivato inizialmente da autodidatta che inizia ad emergere molto presto. All'età di tre anni è affascinato dalla fisarmonica, di cui il padre era appassionato custodendone diversi modelli. Un istinto naturale. I genitori, in particolare il papà e il nonno materno di Roccafiorita che amava cantare nelle feste del paese, notandone le capacità canore, per fortuna, non rimangono indifferenti. Il padre lo porta a seguire lezioni private di fisarmonica dal maestro Nino Bucceri. Successivamente ci sarà l'incontro con Domenico Manuli e l'ingresso come trombettista nella banda “Vincenzo Bellini” di Limina. Nel frattempo diventa sempre più grande la passione per il canto. «Ho capito che cantare mi rendeva felice – racconta Sebastiano da Münster –, così inizio a prendere lezioni. Dal maestro Manuli imparo il solfeggio. A 12 anni interpreto le canzoni di Andrea Bocelli e vengo chiamato a cantare nelle serate di liscio».