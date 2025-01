A scuola le favole di “nonno Romano”: raccontate da Villafranca a Spadafora

Donare il proprio sapere e seminare i sani valori nel giardino della scuola in maniera generosa, appassionata e sensibile. È questa la missione di Romano Lamberto, meglio conosciuto come “Nonno Romano”, che da 15 anni svolge un’azione di volontariato nelle scuole, raccontando favole, e non solo, ai giovani studenti e studentesse della Primaria di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta e Spadafora, che definisce i suoi “nipoti”.

La sua speciale presenza è stata sempre autorizzata, accolta e ammirata dai dirigenti scolastici che si sono susseguiti in questi anni e che gli hanno aperto le porte dei plessi con grande gioia ed entusiasmo. Fonte di ricchezza per tanti alunni, nonno Romano, che ha compiuto 83 anni lo scorso dicembre, offre gratuitamente il suo tempo, mette a disposizione le sue conoscenze e cerca di trasmettere ai più giovani principi e valori, affinché diventino dei punti saldi nella loro mente e nel loro cammino di vita e di crescita.

«In questi giorni, in cui si ricordano le vittime della Shoah, sto distribuendo un messaggio a circa 200 miei “nipotini” delle quinte classi, perché possano riflettere sulle barbarie del passato – racconta Romano Lamberto –. Dico loro che devono essere i costruttori e i custodi del loro domani, perché sono la speranza di future condizioni migliori, di pace e di amore. Condizioni che noi adulti, purtroppo, non stiamo creando con i nostri esempi di vita». In questi ultimi anni, è anche riuscito ad appassionare gli alunni delle scuole primarie (classi quarte e quinte) all’arte del teatro: tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto “Da Vinci” di Villafranca hanno infatti rappresentato con successo le parodie dialettali dell’Odissea di Omero e dell’Inferno di Dante, di cui nonno Romano è stato autore e regista. Il suo motto è «Vogliamo essere speranze per il futuro, fare della nostra vita un capolavoro d'amore, costruire un futuro migliore, costruire un avvenire di pace».

Nonno Romano, con le sue lezioni, favole e messaggi intende proseguire questo percorso scolastico per lasciare un'impronta positiva e costruttiva. Il suo coinvolgente sorriso trasforma le sue visite in classe in un momento indimenticabile.