Messina, nasce l'iniziativa "L'arte invece del Ponte". Alcuni artisti mettono a disposizione le loro opere

L'arte invece del ponte è l'idea di un gruppo di artisti che offrono le loro opere in segno di solidarietà a quanti si oppongono, con azioni operative, alla costruzione del ponte nello Stretto di Messina. Una mostra di alcuni artisti è stata allestita dal 25 al 31 gennaio da Spazioquattro di via Ghibellina. I proventi saranno devoluti all'associazione "Invece del Ponte"

Ad illustrare l'iniziativa è Lucia Tarro Celi, presidente dell' Associazione culturale "Arti visuali città di Messina".

"Un segno di creatività artistica rivolto alla difesa di uno scenario geografico, paesaggistico e ambientale tra i più suggestivi del mondo, scrive nella sua nota - la sua bellezza struggente, l'armonia rigenerativa dei suoi mari, la storia dei suoi miti e dei suoi simboli, rappresentano un patrimonio irrinunciabile da valorizzare nella sua unicità e da consegnare alle nuove generazioni.

La costruzione del ponte ne distruggerà la bellezza, prosegue Tarro Celi, ponendo seri problemi di fattibilità e concreti rischi nei territori delle due sponde sullo Stretto".

"Gli artisti vogliono offrire le loro opere a quanti si stanno opponendo a questo irresponsabile progetto del governo nazionale, con impegni personali, di gruppi associativi, con proposte di rigore scientifico e di collaborazione multidisciplinare.

"Siamo di fronte ad artisti che operano a Messina e oltre lo Stretto, conclude Lucia Tarro Celi, protagonisti di una visione della produzione creativa pronta a superare gli strumenti tradizionali e diventare impegno sociale, voce critica di una comunità per interpretarne lo smarrimento ma anche per ascoltare e condividere quel respiro di umanità e quella passione collettiva che lotta per non disperdere le proprie tracce e la propria memoria".