Messina: consegnati i lavori per l'oasi felina di emergenza a Sperone

Sono stati consegnati questa mattina, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore al benessere e alla dimora per gli animali Massimiliano Minutoli, i lavori di riqualificazione di un’area a Sperone destinata a diventare un’oasi felina di emergenza. L’opera, affidata all’impresa Galletta srl e diretta da Giuseppe Frigione con Andrea Giacoppo come direttore operativo, ha un costo complessivo di 138.997,24 euro e sarà completata in 60 giorni.

Un progetto per migliorare la vivibilità dei felini

“L’area, ceduta al Comune e precedentemente in stato di abbandono, sarà riqualificata per offrire condizioni di vita migliori ai gatti bisognosi di cure urgenti,” hanno spiegato il sindaco Basile e l’assessore Minutoli. Il progetto, parte di un piano più ampio per valorizzare zone dismesse o abbandonate, prevede uno spazio di circa 4.600 metri quadrati dotato di infrastrutture moderne e confortevoli.

L’Oasi Felina prevede