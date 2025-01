Ganzirri: i volontari di MessinAttiva in azione per la pulizia della spiaggia

Sabato 25 gennaio, dalle 15:00 alle 17:30, la spiaggia di Ganzirri sarà il luogo scelto per il primo intervento di pulizia dell'anno organizzato dai volontari di MessinAttiva. L’appuntamento, ormai tradizionale, si terrà in via Marina, nei pressi della Torre Saracena, e sarà aperto a tutti i cittadini, adulti e bambini, che desiderano dare un contributo concreto alla tutela dell’ambiente.

I ragazzi di MessinAttiva hanno scelto di iniziare il nuovo anno con un’iniziativa dedicata al territorio, valorizzando uno dei gioielli del litorale messinese. “La spiaggia di Ganzirri merita di essere tutelata – sottolineano gli organizzatori – e ogni gesto, anche piccolo, può fare la differenza”.

Per partecipare non occorre molto: è sufficiente portare con sé un paio di guanti. I sacchi per i rifiuti saranno forniti da Messina Servizi, che si occuperà anche del loro smaltimento.

Un’occasione non solo per agire a favore dell’ambiente, ma anche per condividere un momento di comunità, sensibilizzando grandi e piccoli sull’importanza della salvaguardia del territorio.