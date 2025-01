Messina, grande festa per nonna Rachele: la signora Maraguccio ha tagliato il traguardo dei cento anni

Grande festa per la signora Rachele Maraguccio, che ieri ha raggiunto il lusinghiero traguardo dei cento anni. Ai festeggiamenti si è unito anche l’assessore Massimiliano Minutoli che ha portato gli auguri alla neo centenaria a nome del sindaco Federico Basile e di tutta all’amministrazione comunale.

L’assessore Minutoli, unendosi ai festeggiamenti che la famiglia ha organizzato per il mirabile compleanno di nonna Rachele, ha donato alla centenaria una targa commemorativa congratulandosi per essere testimonianza di esempio di vita, di forza e di passione. La signora Rachele mamma di quattro figli, rimasta vedova da circa venti anni ha dedicato la sua vita alla famiglia rivestendo un ruolo centrale e punto di riferimento. Ancora oggi, nonostante la veneranda età, la signora Rachele continua a seguire i figli, i nipoti e pronipoti con la lucidità mentale che la contraddistingue.

«Con grande orgoglio - ha detto l’assessore Minutoli - partecipiamo a momenti come questi per festeggiare concittadini centenari che rappresentano la memoria storica della nostra Città».