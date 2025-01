Maria Tindari Niosi, da Capo d’Orlando alla guida nazionale del team “vendite” della Coca Cola

L’orlandina Maria Tindara Niosi alla guida del team “vendite” della Coca Cola HBC, principale produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca Cola Company sul territorio nazionale,

A comunicare l’incarico di Country Sales Director della Niosi, orlandina con radici a Castell’Umberto, è stata la stessa azienda. La Niosi riporterà direttamente a Miles Karemacher, general manager di Coca-Cola HBC Italia, e avrà il compito di rafforzare la presenza dell’azienda sul mercato per essere sempre più capillare e competitiva.

In azienda dal 2009, la manager ha ricoperto numerosi ruoli di sempre maggiore responsabilità in àmbito “Sales e Trade Marketing”. Già direttrice del canale At Home, ha consentito all’azienda di diventare numero uno nel settore dei beni di largo consumo per due anni consecutivi, registrando una crescita record del fatturato.

La nomina di Maria Tindara Niosi, tra l’altro tre le premiate di ” Mondo Donna” dell’anno scorso a Capo d’Orlando, così come evidenzia Coca-Cola HBC testimonia «l’attenzione alla crescita e alla valorizzazione dei talenti femminili. In Coca-Cola HBC Italia, infatti, oltre il 40% di donne ricoprono ruoli apicali, a dimostrazione di come talento, merito e competenze guidino la crescita interna e l’evoluzione delle carriere professionali.