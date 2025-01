Messina, nella piazza di San Michele l'autoemoteca dell'Avis: più di una ventina le donazioni effettuate in poche ore

L'autoemoteca dell'Avis ha fatto tappa nella piazza di San Michele, ieri mattina, per una domenica a sostegno della raccolta di sangue. L'iniziativa organizzata in collaborazione con Fasted onlus Messina, un'organizzazione che supporta i pazienti con talassemia, si è avvalsa della partecipazione dell'associazione culturale San Michele per la parte logistica, riuscendo a radunare molti cittadini interessati a ricevere informazioni sui requisiti richiesti per aderire, ma anche pronti a donare subito. Più di una ventina le donazioni effettuate, in poche ore, da persone che non hanno esitato a porgere il braccio e si sono mostrate sensibili alla causa. Protagonisti di un gesto concreto di solidarietà che può fare la differenza nella vita di chi ha bisogno e in alcuni casi può salvare una vita. Ai donatori che si sono sottoposti prima a un prelievo di sangue predonazione per accertarne l'idoneità (effettuato gratuitamente nella postazione mobile in sosta nella piazza antistante la chiesa di San Michele Arcangelo), alla fine della donazione è stata offerta una ricca colazione a base di croissant, panini di cena e dolci. " Siamo soddisfatti- ha commentato il vicepresidente supplente del consiglio comunale, Giandomenico La Fauci che vive a San Michele - perché la nostra comunità ha risposto positivamente. Ricordiamo che un piccolo gesto può salvare una vita. Ringraziamo il parroco Carlo Olivieri per la disponibilità".