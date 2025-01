Addio alla "Foto che parla", è morto Nando Ballariano: il Messina calcio sempre nel suo cuore

Si è spento questa notte all’età di 85 anni Nando Ballariano, storico fotografo messinese e memoria visiva di una città e della sua passione per il calcio. Dopo una lunga malattia, Ballariano ha salutato la sua amata Messina, lasciando un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto e ammirato.

Figura inscindibile dal Messina Calcio, negli anni '80 ha immortalato le imprese dei leggendari "bastardi di Scoglio", documentando da bordo campo una delle epoche più emozionanti della squadra. Uno dei padri adottivi di Totò Schillaci, Ballariano fu testimone dei primi passi dell’attaccante nel mondo del calcio, scattando anche le foto del suo primo matrimonio (così come per quello di Beppe Catalano) e accompagnandolo con il suo obiettivo in momenti cruciali.

Amico intimo del capitano Antonio Bellopede, Ballariano non ha mai abbandonato il calcio, continuando a lavorare a bordo campo fino a soli cinque anni fa, nonostante l’età avanzata.