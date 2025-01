Davide Nostro e la fiaba della ragazza con il pesce spada ambientata nello Stretto di Messina

Si chiama "Il Pesce Spada e la ragazza", la fiaba ambientata nel meraviglioso stretto di Messina che accende suggestioni magiche. L'autore? Davide Nostro. Un professionista molto conosciuto in città nato con una sensibilità fuori dal comune e una fantasia accesa che sarebbe tornata a chiedergli prepotentemente questo condensato di bellezza, 41 pagine da gustare, che parla di un amore particolare. Richiamando alla vista e non solo "Il Piccolo Principe" di Antoine de Saint-Exupéry: «Faccio il fisioterapista da 15 anni – racconta Davide – la mia passione per la scrittura nasce alla tenera età di 11 anni quando mi dilettavo a scrivere poesie. Mi sono sempre sentito un po' solo, non a casa, e molti anni della mia vita li ho trascorsi così a raccogliere i miei pensieri, a trovare rifugio sicuro nella scrittura».

Anima sfaccettata quella del nostro concittadino che cercava appiglio nelle cose disdegnate o anacronistiche per molti: «Dopo una relazione finita male ho iniziato a scrivere lettere d’amore dedicate ad una persona che non esiste, prendendo spunto dal libro di Baricco “ oceano mare”. Cito testualmente. Ha 38 anni BartleBoom. Lui pensa che da qualche parte, nel mondo, incontrerà un giorno una donna che, da sempre, è la sua. Ogni tanto si rammarica che il destino si ostini a farlo attendere con tanta indelicata tenacia, ma col tempo ha imparato a considerare la cosa con grande serenità. Quasi ogni giorno ormai da anni, prende la penna in mano e le scrive. Non ha nomi e non ha indirizzi da mettere sulle buste: ma ha una vita da raccontare. E a chi se non a lei?».